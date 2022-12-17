В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
34 минуты назад

Глава ЦРУ Бёрнс считает, что Россия не настроена на проведение переговоров по Украине

RT на русском

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс считает, что отсутствие мирных переговоров по Украине связано с якобы нежеланием России их проводить.

Глава ЦРУ оценил готовность России к переговорам с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По нашей оценке, русские не настроены серьёзно на реальные переговоры», — сказал Бёрнс в интервью PBS.

Между тем помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают: время для дипломатического урегулирования конфликта ещё не пришло.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Как отмечали в Кремле, для начала переговоров России и Украины нужны политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

В мире,Политика,СВО,Джейк Салливан,Уильям Бернс,Владимир Путин,ЦРУ,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители