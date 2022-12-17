Глава ЦРУ оценил готовность России к переговорам с Украиной

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс считает, что отсутствие мирных переговоров по Украине связано с якобы нежеланием России их проводить.

«По нашей оценке, русские не настроены серьёзно на реальные переговоры», — сказал Бёрнс в интервью PBS.

Между тем помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают: время для дипломатического урегулирования конфликта ещё не пришло.