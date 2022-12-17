Трамп рассказал о продаже своих электронных изображений

Бывший президент США Дональд Трамм рассказал, что продал свои электронные изображения, которые были выпущены накануне. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

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«Мы сделали историю. Мои электронные изображения были распроданы за часы. Поздравляю коллекционеров», — объявил американский экс-президент.

14 декабря Трамп появился в образе супергероя и анонсировал важное объявление 15 декабря. Он подчеркнул, что США нуждаются в этом образе. В это же время из глаз изображенного политика исходили лучи света. Трамп разорвал рубашку, под которой был спрятан красный рельефный костюм супергероя с синей буквой «Т».