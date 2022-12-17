В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
36 минут назад

Трамп рассказал о продаже своих электронных изображений

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамм рассказал, что продал свои электронные изображения, которые были выпущены накануне. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп рассказал о продаже своих электронных изображений
Фото: ТАССТАСС

«Мы сделали историю. Мои электронные изображения были распроданы за часы. Поздравляю коллекционеров», — объявил американский экс-президент.

14 декабря Трамп появился в образе супергероя и анонсировал важное объявление 15 декабря. Он подчеркнул, что США нуждаются в этом образе. В это же время из глаз изображенного политика исходили лучи света. Трамп разорвал рубашку, под которой был спрятан красный рельефный костюм супергероя с синей буквой «Т».

16 ноября Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и анонсировал свое участие в выборах. В 2020 году он проиграл гонку демократу Джо Байдену. Трамп отказался признать результаты президентских выборов и позже призывал провести новое голосование.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители