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1 час назад

В Британии отменят все поезда в Европу из-за забастовок

Lenta.ru

Железнодорожная компания Eurostar сообщила об отмене поездов между Великобританией и Европой 26 декабря из-за забастовок в Соединенном Королевстве, которые организовывает железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT). Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

В Британии отменят все поезда в Европу из-за забастовок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня компания Eurostar получила информацию о том, что высокоскоростная линия в Великобритании будет закрыта для поездов Eurostar 26 декабря из-за забастовок RMT», — отметили в организации.

В компании добавили, что их сотрудники не планируют принимать участия в забастовках в этот день, но отправление поездов будет невозможным в случае закрытия высокоскоростной линии.

Профсоюз RMT сообщил, что более 40 тысяч его участников из 15 железнодорожных компаний примут участие в забастовках в течение восьми дней в декабре и четырех дней в январе.

Ранее сообщалось, что инфляция стала поводом для многочисленных забастовок в стране, каких не наблюдали десятилетия. В частности, участники акций требуют от государства усилить поддержку в преддверии зимы.

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