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45 минут назад

Байден рассказал о смерти сына от «огненных ям»

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден выступил перед военными и рассказал о смерти своего старшего сына Бо от «огненных ям», пишет The New York Times (NYT).

Байден рассказал о смерти сына от «огненных ям»
Фото: ТАССТАСС

Глава государства сообщил в Делавэре о законе, который предусматривает льготы ветеранам войн, пострадавшим от «огненных ям». Во время операций в Ираке и Афганистане американские военные базы использовали ямы для сжигания как способ утилизации отходов.

«Я ясно дал понять Конгрессу Соединенных Штатов: если они не примут этот проклятый законопроект, я собираюсь начать священную войну», — эмоционально пригрозил президент.

Байден напомнил, что сотни американских солдат вернулись из зон военных действий с головными болям, головокружением и раком.

«Я помню, как звонил Бо и говорил, что потерял сознание во время пробежки, — рассказал Байден, и его голос оборвался. — Это личное для всех нас».

Бо Байден проходил службу в Ираке в 2008-2009 годах и умер в 2015 году из-за рака мозга. По мнению американского президента, именно в Ираке у сына начало развиваться смертельно опасное заболевание. Кроме старшего сына, Байден также потерял первую супругу Джо Нейлию и дочь Наоми в автомобильной аварии.

Ранее Байден запутался в деталях смерти сына. Во время своего выступления во Флориде американский лидер оговорился и перепутал Украину с Ираком.

В мире,Джозеф Байден,
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