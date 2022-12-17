В Польше заявили о желании видеть Россию в составе Европы

Россия должна быть европейской страной, как и любая другая. Задача Запада — показать, что он не мечтает уничтожить Россию. Об этом заявил вице-спикер сената Польши Михаил Камински.

«Хотелось бы, чтобы Россия была такой же европейской страной, как и любая другая», — сказал Камински в интервью газете Haqqin.az .

Он подчеркнул, что Европа должна начать сотрудничать с Россией, показав ей, в первую очередь, что Запад — это не сумасшедший русофоб, мечтающий уничтожить Россию. Кроме того, исходя из географических факторов, Польше нужно учесть, что она всегда будет «жить вместе с русским народом».