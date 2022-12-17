В США задумали предъявить Трампу уголовные обвинения

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, который проводит расследование из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года, проголосует за предъявление уголовных обвинений экс-президенту страны Дональду Трампу по трем пунктам. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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По информации издания, доклад с рекомендациями комитет рассмотрит в понедельник, 19 декабря. В документе перечислены три рекомендованных пункта обвинения, среди которых мятеж, препятствование деятельности государственных органов, а также сговор с целью введения в заблуждение американского правительства.