Зеленский заговорил о переговорах с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в последнее время его все чаще подталкивают к проведению мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.

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«Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров», — сказал он, однако добавил, что пока не видит предмета для беседы.

Он также считает, что запланированный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с главой России Владимиром Путиным не даст результата.

Агентство напоминает, что лидер Франции неоднократно заявлял о сохранении контакта с президентом России, так как считает, что диалог — единственный способ урегулировать ситуацию быстро и мирным путем. Макрон заявил о планах обсудить с Путиным вопросы обеспечения безопасности атомных объектов на Украине. Он намерен посвятить этому вопросу «ближайшие дни и недели», пишет ТАСС.