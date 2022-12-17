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1 час назад

Зеленский заговорил о переговорах с Москвой

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в последнее время его все чаще подталкивают к проведению мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.

Зеленский заговорил о переговорах с Москвой
Фото: ТАССТАСС

«Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров», — сказал он, однако добавил, что пока не видит предмета для беседы.

Он также считает, что запланированный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с главой России Владимиром Путиным не даст результата.

Агентство напоминает, что лидер Франции неоднократно заявлял о сохранении контакта с президентом России, так как считает, что диалог — единственный способ урегулировать ситуацию быстро и мирным путем. Макрон заявил о планах обсудить с Путиным вопросы обеспечения безопасности атомных объектов на Украине. Он намерен посвятить этому вопросу «ближайшие дни и недели», пишет ТАСС.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена вынудила главу Украины исключить пункт о невозможности мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога. Издание указало, что это изменение напрямую связано с усилиями Вашингтона. До этого Зеленский заявлял, что не намерен вести переговоры, пока президентом России остается Владимир Путин.

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