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1 час назад

"Би-би-си": Сунак поручил провести аудит военной помощи Украине

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Киеву. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источники.

В Британии проведут аудит военной помощи Украине
Фото: ReutersReuters

Аудит, как отмечается в статье, предназначен для оценки вклада Великобритании. Один из источников сравнил предстоящую проверку со "сводным отчетом Goldman Sachs" (В начале 2000-х Сунак работал в этом банке).

В правительстве Британии полагают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Киеву. Собеседник "Би-би-си" опасается, что из-за аудита Сунак перенимает подход президента США Джо Байдена, который избегает отправки ряда вооружений, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Как сообщается в публикации, президент Украины Владимир Зеленский в курсе планов Сунака и пытается его убедить в том, чтобы Лондон сохранил военную поддержку Киева. В начале декабря член конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала к проведению аудита средств, которые выделяет Вашингтон в качестве помощи Киеву.

В мире,Риши Сунак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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