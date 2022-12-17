В Британии проведут аудит военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил провести аудит военной помощи Киеву. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источники.

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Аудит, как отмечается в статье, предназначен для оценки вклада Великобритании. Один из источников сравнил предстоящую проверку со "сводным отчетом Goldman Sachs" (В начале 2000-х Сунак работал в этом банке).

В правительстве Британии полагают, что такой осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Киеву. Собеседник "Би-би-си" опасается, что из-за аудита Сунак перенимает подход президента США Джо Байдена, который избегает отправки ряда вооружений, чтобы не допустить эскалации конфликта.