Россия слишком огромная и значимая страна, чтобы изолировать ее от остального мира. Такое мнение в своей статье в 19Fortyfive высказал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли.
Он считает, что такие «важные» страны, как Россия, «нельзя просто так отрезать», в связи с этим и западные санкции против нее не привели к ожидаемому результату.
«Финансовые санкции не заморозили экономику РФ и не помешали ей экспортировать энергоносители. Они не остановили российскую оборонную промышленность, хотя и сыграли определенную роль в том, что Москве стало трудно поставлять некоторые компоненты за рубеж. Финансовые санкции не заставили РФ отказаться от войны и серьезно не подорвали ее способность оплачивать конфликт.
Более того санкционная политика наоборот наряду с самой войной и торгово–экономическими ограничениями — нарушила глобальные потоки товаров и капитала и способствовала росту инфляции во всем мире», — пояснил Фарли.
В заключение эксперт призвал США и их союзников быть осторожнее в действиях, направленных на финансовое давление на такие страна, как Россия и Китай, поскольку они могут оказаться опасными.