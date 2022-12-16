В США объяснили, почему Россия не по зубам Вашингтону

«Финансовые санкции не заморозили экономику РФ и не помешали ей экспортировать энергоносители. Они не остановили российскую оборонную промышленность, хотя и сыграли определенную роль в том, что Москве стало трудно поставлять некоторые компоненты за рубеж. Финансовые санкции не заставили РФ отказаться от войны и серьезно не подорвали ее способность оплачивать конфликт.



Более того санкционная политика наоборот наряду с самой войной и торгово–экономическими ограничениями — нарушила глобальные потоки товаров и капитала и способствовала росту инфляции во всем мире», — пояснил Фарли.