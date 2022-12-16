На Украине разыскивают подозреваемых в хищении $270,9 млн "Укрнафты"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили в розыск четырех подозреваемых по делу о присвоении 10 млрд гривен (почти $270,9 млн) компании «Укрнафта», сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В розыск объявлены разыскиваются Петр Зверев, Александра Воловодинко, Александр Шаль и Богдан Жук. Их подозревают в растрате имущества через злоупотребления служебным положением.

Ранее украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в частности ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич» и др. Национализированные активы предприятий будут переданы Минобороны Украины, заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.