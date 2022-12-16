Мэр Киева рассказал о ситуации с электричеством в городе

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с электроснабжением в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Кличко рассказал, что после поражения ряда объектов критической инфраструктуры в Киеве зафиксирован дефицит поставок электричества и повреждения электросетей. По его словам, треть жителей города сейчас обеспечены водой и теплой. Подключение к электроснабжению есть на 40 процентах территории Киева. Однако отключение энергии до сих пор случаются, заявил он.

По словам мэра города, в пятницу, 16 декабря, автобусы в Киеве курсируют по графику. Кроме того, действуют маршруты, работающие вместо троллейбусных — на данный момент их число превышает 500.