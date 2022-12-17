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34 минуты назад

Власти Молдавии решили повысить тарифы на свет и тепло

Говорит Москваиещё 4

Руководство республики обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике пересмотреть их в связи с ростом стоимости природного газа. Об этом говорится в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям, опубликованном на сайте правительства.

Власти Молдавии решили повысить тарифы на свет и тепло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что комиссия приняла решение о том, что в декабре государственная компания «Энергоком» продаст 100 млн кубометров газа компании «Молдовагаз» по средней цене 1108 долларов за 1 тыс. кубометров. Они включает все расходы: стоимость покупки газа, транспортные расходы и расходы на хранение.

«Комиссии по чрезвычайным ситуациям распорядилась, чтобы Национальное агентство по урегулированию в энергетике течение 3 дней провело внеочередную корректировку тарифов на электричество и отопление на фоне существенного изменения цены на природный газ», — говорится в документе.

В мире,Андрей Спыну,
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