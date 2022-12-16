Молдавия приостановила лицензии шести СМИ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в пятницу.
"Из-за отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране, а также войны на Украине на время режима ЧП приостанавливается действие лицензии на вещание следующих аудиовизуальных средств массовой информации", - говорится в документе.
Речь идет о телеканалах "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV.