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47 минут назад

Молдавия приостановила лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий на Украине

ТАСС

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время ЧП приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в пятницу.

Молдавия приостановила лицензии шести СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране, а также войны на Украине на время режима ЧП приостанавливается действие лицензии на вещание следующих аудиовизуальных средств массовой информации", - говорится в документе.

Речь идет о телеканалах "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV.

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