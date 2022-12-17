«Обмен Грайнер — трагедия». Байдена обвинили в исторической ошибке

Обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута является «катастрофическим просчетом» президента США Байдена, считает обозреватель Foreign Policy Максимилиан Гесс. По его мнению, из-за разницы в их статусах теперь безопасность американцев за границей под угрозой — обычных гражданских лиц могут похищать для будущего обмена на политических заключенных.

Президент США Джо Байден совершил «историческую ошибку», обменяв осужденного российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом пишет политолог Максимилиан Гесс в материале для журнала Foreign Policy.

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По его словам, обмен был неравноценным, его провели в нарушении дипломатической практики обмена заключенными. И в итоге это создает угрозу безопасности для всех граждан США, находящихся за рубежом.

«Прекращение этого явно несправедливого заключения можно только приветствовать. Но вся трагедия освобождения Грайнер в том, что в будущем, вероятно, появится больше подобных «Грайнер», поскольку методика ее обмена сделает пребывание американцев за границей менее безопасным. Какой бы радостной ни была цель, средства, которыми она была достигнута, не оправдались», — пишет Гесс.

Автор публикации не отрицает талантов и заслуг американки в спорте, но подчеркивает, что она остается сугубо гражданским лицом. И ее статус явно не соответствует статусу Виктора Бута, которого власти США считают международным торговцем оружием, который вел дела с различными террористическими организациями по всему миру и при этом имеет связи с российскими спецслужбами.

«Администрация Байдена катастрофически просчиталась, предложив этим летом обменять Грайнер и Пола Уилана, отбывающего в России 16-летний срок за шпионаж, на Виктора Бута», — считает политолог.

По его мнению, первая ошибка заключалась в том, что Белый дом четко указал, что дает очень высокий приоритет освобождению баскетболистки. Тем самым администрация президента поставила себя в уязвимое положение.

«Но куда более серьезная ошибка заключалась в нарушении принципа не обменивать сотрудника спецслужб на гражданское лицо, у которого нет ни дипломатического статуса, ни связей с американскими спецслужбами. Это нарушило нормы дипломатии по обмену шпионами и создало опасный прецедент, который отразится на практике похищения людей с целью выкупа», — пишет Гесс.

Он отмечает, что куда более рациональным был бы обмен Бута на Уилана. Связь последнего с разведками всячески отрицается правительством США, но Уилан работал в частных охранных компаниях, часто посещал Россию, имел контакты с российскими офицерами вооруженных сил и ФСБ.

«По крайней мере, это был бы классический шпионский обмен. «Уилана взамен Бута» стало бы куда более равноправной сделкой, чем «Грайнер взамен Бута», — добавляет обозреватель FP.

Далее он ссылается на книгу социолога Оксфордского университета Ани Шортленд 2019 года «Похищение. Внутренняя кухня «выкупного» бизнеса», которая доказывает, что даже такая преступная деятельность, как похищение людей, регулируется рыночными принципами. И прецеденты, подобные обмену Грайнер на Бута, могут вносить в этот незаконный бизнес коррективы.

Гесс отмечает, что страны на протяжении многих лет старались избегать обменов гражданских лиц на сотрудников силовых структур. В качестве печального примера он приводит деятельность палестинской террористической организации «Черный сентябрь». Именно боевики из этой группировки в 1972 году захватили заложников из числа израильской сборной на Олимпиаде в Мюнхене. А позже «Черный сентябрь» угнал самолет, на экипаж и пассажиров которого обменял захваченных в Мюнхене террористов.

После того, как в 1973 году президент США Ричард Никсон провозгласил политику «не вести переговоров с террористами», как отмечает политолог, «в значительной степени снизилась вероятность выполнения политических требований в обмен на освобождение гражданских заложников».

«В итоге российские власти уже извлекают выгоду из обмена Грайнер на Бута — вышло несколько интервью с его критикой Запада. Также он быстро вступил в одну из самых известных политических партий. Другие государства будут стремиться использовать этот прецедент, особенно если им нужно будет обменять малоценных заключенных», — резюмирует Максимилиан Гесс.

32-летнюю Бриттни Грайнер задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево — баскетболистка прилетела в Россию играть за екатеринбургскую команду УГМК. В ее багаже обнаружили несколько картриджей для вейпа с гашишным маслом — спортсменке в США прописали лекарственный каннабис, который запрещен в России, как и любые другие наркотики. В августе Грайнер осудили на девять лет колонии и отправили отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии.

Виктор Бут отбывал в США 25-летний срок. к которому его приговорили в 2012 году за сговор с целью продажи оружия иностранной террористической группе, внесенной в список запрещенных.