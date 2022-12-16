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15 минут назад

В США обмен Грайнер на Бута назвали «исторической ошибкой»

Елена Прошина

Обмен заключенной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута был «исторической ошибкой», сделавшей уязвимыми всех американцев за границей. Такое мнение в своей статье в Foreign Policy высказал обозреватель Максимилиан Гесс.

В США обмен Грайнер на Бута назвали «исторической ошибкой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уверен, что президент США Джо Байден «ужасно» просчитался, когда согласился обменять гражданское лицо, не имеющее отношения к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона.

«Благополучное возвращение Грайнер в США 9 декабря после 294 дней, проведенных в российском заключении, является поводом для празднования. Прекращение такого явно несправедливого обращения всегда следует приветствовать. Но трагедия ее освобождения заключается в том, что в будущем, вероятно, станет больше "Грайнер", поскольку способ ее освобождения сделал нахождение американцев за границей менее безопасным. Какой бы радостной ни была цель, средства, с помощью которых она была достигнута, не оправдались», — считает Гесс.

По его мнению, произошедший обмен можно считать победой президента России Владимира Путина и крупным ударом по нацбезопасности США.

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Напомним, что 8 декабря в результате договоренности МИД РФ с Вашингтоном произошел обмен Бута на Грайнер. Он провели в аэропорту Абу-Даби. Бут отбывал в США срок по обвинению в торговле оружием, а гражданка Соединенных Штатов в России за контрабанду наркотиков. Согласно договоренности между РФ и США, власти этих стран помиловали участников обмена, полностью прекратив в отношении них уголовные дела.

В мире,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,
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