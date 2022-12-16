В США обмен Грайнер на Бута назвали «исторической ошибкой»

«Благополучное возвращение Грайнер в США 9 декабря после 294 дней, проведенных в российском заключении, является поводом для празднования. Прекращение такого явно несправедливого обращения всегда следует приветствовать. Но трагедия ее освобождения заключается в том, что в будущем, вероятно, станет больше "Грайнер", поскольку способ ее освобождения сделал нахождение американцев за границей менее безопасным. Какой бы радостной ни была цель, средства, с помощью которых она была достигнута, не оправдались», — считает Гесс.