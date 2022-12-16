В США обмен Грайнер на Бута назвали «исторической ошибкой»

Обмен заключенной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута был «исторической ошибкой», сделавшей уязвимыми всех американцев за границей. Такое мнение в своей статье в Foreign Policy высказал обозреватель Максимилиан Гесс.
Он уверен, что президент США Джо Байден «ужасно» просчитался, когда согласился обменять гражданское лицо, не имеющее отношения к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона.
«Благополучное возвращение Грайнер в США 9 декабря после 294 дней, проведенных в российском заключении, является поводом для празднования. Прекращение такого явно несправедливого обращения всегда следует приветствовать. Но трагедия ее освобождения заключается в том, что в будущем, вероятно, станет больше "Грайнер", поскольку способ ее освобождения сделал нахождение американцев за границей менее безопасным. Какой бы радостной ни была цель, средства, с помощью которых она была достигнута, не оправдались», — считает Гесс.
По его мнению, произошедший обмен можно считать победой президента России Владимира Путина и крупным ударом по нацбезопасности США.
Напомним, что 8 декабря в результате договоренности МИД РФ с Вашингтоном произошел обмен Бута на Грайнер. Он провели в аэропорту Абу-Даби. Бут отбывал в США срок по обвинению в торговле оружием, а гражданка Соединенных Штатов в России за контрабанду наркотиков. Согласно договоренности между РФ и США, власти этих стран помиловали участников обмена, полностью прекратив в отношении них уголовные дела.