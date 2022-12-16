Париж отверг обвинения в причастности к взрыву в Русском доме в ЦАР

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отвергла обвинения в причастности к взрыву в Русском доме в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

16 декабря глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в столице страны, городе Банги, после покушения. Позже стало известно, что он получил посылку со взрывчаткой. Полиция ЦАР назвала произошедшее терактом.

Ранее РИА Новости сообщило, что на фотографии, полученной от полиции с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР, обнаружили записку с угрозами «от всех французов».