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53 минуты назад

СМИ: Париж отверг обвинения в причастности к взрыву в Русском доме в ЦАР

Газета.Ru

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отвергла обвинения в причастности к взрыву в Русском доме в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Париж отверг обвинения в причастности к взрыву в Русском доме в ЦАР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

16 декабря глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в столице страны, городе Банги, после покушения. Позже стало известно, что он получил посылку со взрывчаткой. Полиция ЦАР назвала произошедшее терактом.

Ранее РИА Новости сообщило, что на фотографии, полученной от полиции с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР, обнаружили записку с угрозами «от всех французов».

Посольство России сообщило, что состояние пострадавшего руководителя центра стабильно тяжелое.

В мире,Катрин Колонна,
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