«Дождь» решили выселить из арендованного помещения в Латвии

Латвийская медиакомпания TV3 Group, которая ранее сдавала в аренду помещения «Дождю» (признан в России СМИ-иноагентом), расторгнет договор с лишенным лицензии российским каналом. Об этом заявил специалист по связям с общественностью компании Карлис Позняков, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, решение о выселении телеканала из арендованного помещения было принято на основании выявленных Национальным советом Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) нарушений. Помимо этого, на произошедшее повлияла и аннулированная лицензия на вещание российского телеканала.

Ранее стало известно, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) потребовало от телеканала «Дождь» разъяснений, чем в дальнейшем будут заниматься работники редакции после отзыва лицензии на вещание в стране.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию «Дождя» на вещание 6 декабря. Такое решение было принято в связи «с угрозами национальной безопасности и общественному порядку» после того, как в начале декабря Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации, которой, по его словам, занимались некоторые работники телеканала.