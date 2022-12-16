В Житомире полностью остановили работу котельных

"Ситуация в энергетической инфраструктуре достаточно сложная. Поэтому срочно останавливаем работу котельных города. Это фактически делается для того, чтобы пройти вечерний пик", - сказал он в обращении, опубликованном на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).