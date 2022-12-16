В Житомире полностью остановили работу котельных

Котельные города Житомира на западе Украины в пятницу прекратили работу из-за отключения электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"Ситуация в энергетической инфраструктуре достаточно сложная. Поэтому срочно останавливаем работу котельных города. Это фактически делается для того, чтобы пройти вечерний пик", - сказал он в обращении, опубликованном на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он добавил, что отключат и некоторые объекты водоканала, прекратит работу городской электротранспорт. По словам Сухомлина, в противном случае город или его отдельные микрорайоны могут остаться без электричества.
Утром в пятницу по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более четырех часов. Из разных городов страны, включая Киев, поступали сообщения о взрывах и повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко объявил, что по всей стране введены аварийные отключения электричества.