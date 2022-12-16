В США назвали условие для отказа от поддержки Украины

«США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму 68 миллиардов долларов, а в середине ноября администрация Байдена запросила у Конгресса еще 37,7 миллиарда долларов. В сумме это составляет 105,5 млрд долларов. Общий оборонный бюджет США в 2023 году должен составить 857,9 млрд долларов военных расходов. Помощь Украине составляет 12 процентов от этой суммы», — отметил автор статьи.