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52 минуты назад

В США назвали условие для отказа от поддержки Украины

Lenta.ruиещё 1

Конгресс США может отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров, поскольку эти расходы слишком велики. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу.

В США назвали условие для отказа от поддержки Украины
Фото: ТАССТАСС

«США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму 68 миллиардов долларов, а в середине ноября администрация Байдена запросила у Конгресса еще 37,7 миллиарда долларов. В сумме это составляет 105,5 млрд долларов. Общий оборонный бюджет США в 2023 году должен составить 857,9 млрд долларов военных расходов. Помощь Украине составляет 12 процентов от этой суммы», — отметил автор статьи.

По его мнению, если конфликт продолжится, американским расходам на Украине будет «не видно конца».

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«Еще 12 месяцев боевых действий могут стоить более 100 миллиардов долларов помощи. Законодатели могут отказаться поддерживать эти меры при отсутствии каких-либо мирных переговоров», — считает обозреватель.

В мире,Конгресс США,
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