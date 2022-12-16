США признали право Украины на военные операции в Крыму

Власти США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, ведь полуостров является ее территорией. Такое заявление сделала координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. Его слова приводит «РИА Новости».

«Крым — это Украина. И Киев вправе решать, где он будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — сказал Кирби.

При этом комментировать сообщение о том видит ли Вашингтон со стороны Украины военные возможности, которые позволят ей отвоевать Крым, он отказался. Однако, по мнению Кирби, подобные попытки чреваты ядерной эскалацией.