Изобразивший Макрона в виде Гитлера француз подал жалобу на президента

Рекламщик Мишель-Анж Флори, оправданный за изображение президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера в 2021 году, подал жалобу на главу страны. Об этом он лично сообщил радиостанции France bleu, передает «РИА Новости».
Свои действия Флори объяснил желанием передать сообщение, что «всегда стоит бороться».
«Нельзя безнаказанно затыкать рот гражданам. Президенту все сходит с рук, он ни за что не платит. Его представляет прокурор. Он подал жалобу, и юридическая машина заработала», — пояснил он.
Также Флори заявил о планах продолжить работу карикатуриста. Свои слова он подтвердил новым изображением Макрона в форме Гитлера на щите на въезде в Тулон.
В 2021 году суд Франции назначил рекламщику штраф в размере десяти тысяч евро за подобную карикатуру. Флори осудили за «публичное оскорбление» президента страны. Однако в среду, 14 декабря 2022 года, суд отменил приговор, сославшись на то, что «допустимые лимиты свободы самовыражения» им не были нарушены.