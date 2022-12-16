Изобразивший Макрона в виде Гитлера француз подал жалобу на президента

Рекламщик Мишель-Анж Флори, оправданный за изображение президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера в 2021 году, подал жалобу на главу страны. Об этом он лично сообщил радиостанции France bleu, передает «РИА Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Свои действия Флори объяснил желанием передать сообщение, что «всегда стоит бороться».

«Нельзя безнаказанно затыкать рот гражданам. Президенту все сходит с рук, он ни за что не платит. Его представляет прокурор. Он подал жалобу, и юридическая машина заработала», — пояснил он.

Также Флори заявил о планах продолжить работу карикатуриста. Свои слова он подтвердил новым изображением Макрона в форме Гитлера на щите на въезде в Тулон.