В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Изобразивший Макрона в виде Гитлера француз подал жалобу на президента

Елена Прошина

Рекламщик Мишель-Анж Флори, оправданный за изображение президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера в 2021 году, подал жалобу на главу страны. Об этом он лично сообщил радиостанции France bleu, передает «РИА Новости».

Изобразивший Макрона в виде Гитлера француз подал жалобу на президента
Фото: ТАССТАСС

Свои действия Флори объяснил желанием передать сообщение, что «всегда стоит бороться».

«Нельзя безнаказанно затыкать рот гражданам. Президенту все сходит с рук, он ни за что не платит. Его представляет прокурор. Он подал жалобу, и юридическая машина заработала», — пояснил он.

Также Флори заявил о планах продолжить работу карикатуриста. Свои слова он подтвердил новым изображением Макрона в форме Гитлера на щите на въезде в Тулон.

Макрона раскритиковали за пост о России

В 2021 году суд Франции назначил рекламщику штраф в размере десяти тысяч евро за подобную карикатуру. Флори осудили за «публичное оскорбление» президента страны. Однако в среду, 14 декабря 2022 года, суд отменил приговор, сославшись на то, что «допустимые лимиты свободы самовыражения» им не были нарушены.

В мире,Эммануэль Макрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители