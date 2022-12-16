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1 час назад

Джейк Салливан заявил, что время для дипломатии по Украине еще не пришло

ТАССиещё 2

Время для переговоров по Украине еще не пришло, США продолжат оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Джейк Салливан: время для дипломатии по Украине еще не пришло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украины, чтобы обеспечить им наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал", - сказал он.

Салливан добавил, что администрация Джо Байдена уже запросила у Конгресса "существенные средства" для дальнейшей помощи Украине и уверена в их выделении.

"Мы обратились в Конгресс и запросили существенный объем дополнительных ресурсов, чтобы продолжать обеспечивать возможность Украине воевать. Мы уверены, что получим мощную поддержку в этом вопросе со стороны обеих партий, - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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