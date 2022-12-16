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53 минуты назад

Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали, заявил суд

Елена Прошина

Специальный суд по преступлениям в Косово, действующий в Гааге, во время вынесения приговора экс-боевику Освободительной армии Косово Салиху Мустафе отметил храбрость свидетелей и жертв, которые, несмотря на запугивания в Косово и Метохии, дали показания. Об этом сообщает «РИА Новости».

Свидетелей преступлений албанских боевиков в Косово запугивали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ходе оглашения приговора суд выразил признание огромной храбрости свидетелей и жертв, которые дали показания, несмотря на то, что в Косово их называют предателями и коллаборационистами, и вопреки угрозам и запугиванию, которым они подвержены за сотрудничество со Спецсудом или Спецпрокуратурой», — сказали в судебном органе.

Там отметили, что в отношении всех свидетелей были приняты меры защиты. Всего показания по делу Мустафы дали 28 человек, среди которых оказались восемь жертв преступлений бывшего боевика. Запугивание свидетелей стало одной из причин размещения суда в Гааге.

Мустафа был задержан и сразу отправлен под стражу в сентябре 2020 года. Его обвиняли в военных преступлениях, совершенных в Косово в период конфликта 1998-1999 годов, по четырем пунктам: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства. Все это он совершал в импровизированной тюрьме Злаш. Боевик свою вину отрицал.

Сегодня, 16 декабря, суд в Гааге признал его виновным по статьям о пытках и убийстве, приговорив к 26 годам лишения свободы. Данный приговор стал первым, который Спецсуд вынес за военные преступления.

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Также под стражей в Гааге находятся экс-президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи, бывшие спикеры парламента Кадри Весели и Якуп Красничи и депутат Реджеп Селими. Им вменяют обвинения по статьям о преследовании по политическим и этническим мотивам, незаконных арестах и задержаниях, пытках и убийствах.

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