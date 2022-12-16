Пока вы не уснули: взрыв в "Русском доме" в ЦАР и отказ перевозчиков от нефти РФ

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Владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти

Владельцы некоторых танкеров начали отказываться от перевозки российской нефти ESPO после вступления в силу потолка цен на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Данные по отслеживанию танкеров свидетельствуют о том, что владельцы судов не берут на борт нефть марки ESPO, которая поставляется по трубопроводу «Дальний Восток – Тихий Океан» в порту Козьмино. Авторы статьи объясняют это тем, что стоимость нефти ESPO превышает цену в 60 долларов за баррель, которая была установлена в качестве максимально возможной цены для российского сырья.

Украинские власти заявили о взрывах в Харькове и Киевской области

В Киеве и в ряде других областей на востоке Украины сообщили о попаданиях российских ракет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны». Так, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах на инфраструктурных объектах города. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», - написал Терехов в своем Telegram-канале.

Также, по данным издания «Страна», власти Киевской области подтвердили работу ПВО над регионом.

Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР

В Центральноафриканской республике совершено покушение на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», - рассказал пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин.

Как уточняется, Сытый получил посылку от неизвестного отправителя. Она содержала взрывчатое устройство, которое сдетонировало у него в руках. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние тяжелое. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Кто отправил посылку, не сообщается.

ЕС пригрозил санкциями Маску

Блокировка аккаунтов американских журналистов в Twitter вызывает озабоченность в Евросоюзе. Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова пригрозила новому владельцу соцсети Илону Маску санкциями. Об этом пишет ТАСС.

«Сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность. Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом. Здесь проходят красные линии. Скоро возможны санкции», — сообщила Юрова.

Совет ЕС принял девятый пакет санкций против России

Совет ЕС в пятницу, 16 декабря, утвердил девятый пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте органа.

В рамках новых санкций, в частности, будут отозваны лицензии на вещание телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ.

Кроме того, Евросоюз заморозил активы двух российских банков (о каких банках идет речь, не уточняется) и заблокировал транзакции Всероссийского банка регионального развития.

Глава Бурятии сделал заявление после крушения вертолета в аэропорту

Экипаж разбившегося в аэропорту Бурятии вертолета погиб. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

Ранее стало известно, что вертолет упал при посадке в аэропорту «Байкал» и загорелся. Позже СМИ сообщили, что это вертолет Ми-171. На его борту находились три человека.

По словам Цыденова, возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не пострадала.

ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского на ЧМ

Телеграм-канал Зеленского

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом в пятницу сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации телеканала, в офисе Зеленского были удивлены отказом ФИФА показать обращение президента Украины. Уточняется, что переговоры между ФИФА и украинской стороной продолжаются.

Банк России принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

«Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале—апреле 2022 года», - подчеркнул Центробанк.

Сербия запросила ввод своей армии в Косово

Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на введение контингента своих армии и полиции в самопровозглашенное Косово, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от ста до тысячи сотрудников сербских сил безопасности на территорию Косово и Метохии по резолюции 1244 СБ ООН.

Глава дипломатической миссии России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что ситуация вокруг Косово в настоящее время находится "на последней черте" и резко обостряется

Президент ФИФА Инфантино рассказал, почему ЧМ в Катаре лучше, чем в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сравнил чемпионаты мира, проведенные в России в 2018 и в Катаре в 2022 году.

«Это лучший чемпионат мира в истории. Турнир в Катаре посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей», — передает слова Инфантино «Спорт-Экспресс».