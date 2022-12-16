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1 час назад

Вся Харьковская область осталась без света

Lenta.ru

Вся Харьковская область полностью лишилась энергоснабжения, заявил глава украинской администрации региона Олег Синегубов. Его слова передает ТАСС. Он объяснил, что без света остались около 1,2 миллиона человек.

Вся Харьковская область осталась без света
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Весь Харьков без электроснабжения, Харьковская область обесточена также вся. Более 1600 населенных пунктов без электричества, а это один миллион 279 тысяч абонентов», — сообщил Синегубов.

Ранее энергокомпания «Укрэнерго» ввела чрезвычайную ситуацию на энергетическом рынке Украины вследствие ракетных ударов по объектам инфраструктуры страны. Как заявляется, республика лишилась более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы.

В мире,Олег Синегубов,
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