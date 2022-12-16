Украинские СМИ сообщили о масштабных пробках в Киеве

В Киеве наблюдаются масштабные пробки на фоне приостановки работы метро. Об этом сообщает агентство УНИАН.

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«Киев встал в масштабных пробках», — говорится в сообщении.

По данным агентства, метро в украинской столице не будет работать до конца дня.

Ранее днем украинские СМИ сообщали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в общей сложности сбили 59 ракет во время утренних ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре страны. По данным командования воздушных войск, в сторону Украины было выпущено свыше 60 ракет.

Власти страны также заявляли о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. В Киеве остановилось метро, жители города используют его как укрытие. В офисе президента Украины заявили об экстренных аварийных отключениях света по всей стране.