В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Украинские СМИ сообщают о масштабных пробках в Киеве

Газета.Ruиещё 6

В Киеве наблюдаются масштабные пробки на фоне приостановки работы метро. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Украинские СМИ сообщили о масштабных пробках в Киеве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Киев встал в масштабных пробках», — говорится в сообщении.

По данным агентства, метро в украинской столице не будет работать до конца дня.

Ранее днем украинские СМИ сообщали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в общей сложности сбили 59 ракет во время утренних ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре страны. По данным командования воздушных войск, в сторону Украины было выпущено свыше 60 ракет.

Власти страны также заявляли о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. В Киеве остановилось метро, жители города используют его как укрытие. В офисе президента Украины заявили об экстренных аварийных отключениях света по всей стране.

Утром 16 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители