"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в стране

В связи с потерей более 50% потребления объединенной энергосистемы Украины национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
В публикации говорится о «наступлении режима системной аварии».
Утром 16 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также стало известно о взрывах в ряде городов.
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко указал на введение экстренных аварийных отключений электричества по причине повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.