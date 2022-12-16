"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в стране

В связи с потерей более 50% потребления объединенной энергосистемы Украины национальная компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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В публикации говорится о «наступлении режима системной аварии».

Утром 16 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также стало известно о взрывах в ряде городов.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко указал на введение экстренных аварийных отключений электричества по причине повреждения объектов энергетической инфраструктуры.