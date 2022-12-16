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13 минут назад

Демократы хотят запретить Трампу занимать госдолжности

Газета.Ruиещё 1

Группа из 40 представителей Демократической партии из Палаты представителей выступила с инициативой запретить бывшему президенту США Дональду Трампу (республиканцу) занимать государственные должности на основе конституционной поправки 1860-х годов в отношении бывших конфедератов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Трампу хотят запретить занимать госдолжности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным канала, законопроект предложил в том числе конгрессмен Дэвид Чичиллин, который ранее выступал в качестве инициатора второй попытки импичмента Трампа.

Согласно 14-й поправке, государственные должности не могут занимать лица, ранее принявшие присягу на верность Конституции США и впоследствии участвовавшие в вооруженном мятеже против правительства США или оказавшие «помощь или поддержку» врагам Соединенных Штатов.

Демократы полагают, что эту норму следует применить к Трампу, который, как они утверждают, спровоцировал восстание против США 6 января 2021 года.

Вышло обещанное большое объявление Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что назначение спецпрокурора по делу о роли экс-президента Дональда Трамп в штурме Капитолия 6 января вызывает большую тревогу. Экс-вице-президент также допустил сотрудничество со следствием, отметив, что степень участия определят его юристы.

В мире,Майк Пенс,Дональд Трамп,Демократическая партия США,
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