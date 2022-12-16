Трампу хотят запретить занимать госдолжности

Группа из 40 представителей Демократической партии из Палаты представителей выступила с инициативой запретить бывшему президенту США Дональду Трампу (республиканцу) занимать государственные должности на основе конституционной поправки 1860-х годов в отношении бывших конфедератов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, законопроект предложил в том числе конгрессмен Дэвид Чичиллин, который ранее выступал в качестве инициатора второй попытки импичмента Трампа.

Согласно 14-й поправке, государственные должности не могут занимать лица, ранее принявшие присягу на верность Конституции США и впоследствии участвовавшие в вооруженном мятеже против правительства США или оказавшие «помощь или поддержку» врагам Соединенных Штатов.

Демократы полагают, что эту норму следует применить к Трампу, который, как они утверждают, спровоцировал восстание против США 6 января 2021 года.