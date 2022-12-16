Роль Макрона в конфликте России и Украины объяснили

Президенту Франции Эммануэлю Макрону свойственно выступать с идеями, но не реализовывать их, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил роль Макрона в конфликте России и Украины.

Личность Макрона в международной политике

Стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Политик сообщил, что договор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС почти доработан.

«В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение», — сказал французский лидер.

"Надо признать, что усилия Макрона, которые он предпринимал на протяжении первых месяцев конфликта, не привели к желаемым результатам. Не удалось не то что достичь какого-то регулирования, но и даже приостановить ведение боевых действий". Андрей Кортунов, генеральный директор РСМД

«Для любого политика это сигнал к тому, что что-то происходит не то и его усилия не очень эффективны. Также надо учитывать обстановку внутри Евросоюза и внутри западного мира в целом. Макрона довольно резко критиковали за то, что он пытается войти в положение Путина», — заявил Кортунов.

Политолог отметил, что критика Макрона привела к тому, что Запад и Евросоюз выступали против того, чтобы президент Франции говорил от имени большинства по вопросам российско-украинского конфликта.

«Такая критика Макрона сохраняется и до сих пор, особенно в странах Балтии, Польше и некоторых других государствах», — добавил он.

Также Кортунов напомнил, что Макрон уже не в первый раз выступает с громкими идеями и инициативами, однако не доводит их до воплощения в жизнь.

«Мы уже неоднократно с этим сталкивались: когда французский президент бросает какие-то идеи, может быть, даже и очень интересные, но эти идеи не имеют дальнейшего развития в плане подготовки конкретных предложений, дорожных карт, проектов, договоренностей и так далее», — отметил собеседник «Ленты.ру».

"Такая особенность тоже подрывает значение тех инициатив, которые сейчас исходят из Парижа". Андрей Кортунов, генеральный директор РСМД

Традиционная деятельность Франции

Политолог рассказал, что Франция традиционно претендовала на роль посредника в международных переговорах.

«Можно вспомнить, в частности, деятельности бывшего президента [Франции Николя] Саркози в вопросе урегулирования российско-грузинского конфликта в 2008 году. Макрону, наверное, хотелось бы показать, что эта роль Франции по-прежнему сохраняется и она по-прежнему востребована», — подытожил Кортунов.