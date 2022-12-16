Роль Макрона в конфликте России и Украины объяснили

Президенту Франции Эммануэлю Макрону свойственно выступать с идеями, но не реализовывать их, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил роль Макрона в конфликте России и Украины.
Стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Политик сообщил, что договор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС почти доработан.
«В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение», — сказал французский лидер.
"Надо признать, что усилия Макрона, которые он предпринимал на протяжении первых месяцев конфликта, не привели к желаемым результатам. Не удалось не то что достичь какого-то регулирования, но и даже приостановить ведение боевых действий". Андрей Кортунов, генеральный директор РСМД
«Для любого политика это сигнал к тому, что что-то происходит не то и его усилия не очень эффективны. Также надо учитывать обстановку внутри Евросоюза и внутри западного мира в целом. Макрона довольно резко критиковали за то, что он пытается войти в положение Путина», — заявил Кортунов.
Политолог отметил, что критика Макрона привела к тому, что Запад и Евросоюз выступали против того, чтобы президент Франции говорил от имени большинства по вопросам российско-украинского конфликта.
«Такая критика Макрона сохраняется и до сих пор, особенно в странах Балтии, Польше и некоторых других государствах», — добавил он.
Также Кортунов напомнил, что Макрон уже не в первый раз выступает с громкими идеями и инициативами, однако не доводит их до воплощения в жизнь.
«Мы уже неоднократно с этим сталкивались: когда французский президент бросает какие-то идеи, может быть, даже и очень интересные, но эти идеи не имеют дальнейшего развития в плане подготовки конкретных предложений, дорожных карт, проектов, договоренностей и так далее», — отметил собеседник «Ленты.ру».
"Такая особенность тоже подрывает значение тех инициатив, которые сейчас исходят из Парижа". Андрей Кортунов, генеральный директор РСМД
Политолог рассказал, что Франция традиционно претендовала на роль посредника в международных переговорах.
«Можно вспомнить, в частности, деятельности бывшего президента [Франции Николя] Саркози в вопросе урегулирования российско-грузинского конфликта в 2008 году. Макрону, наверное, хотелось бы показать, что эта роль Франции по-прежнему сохраняется и она по-прежнему востребована», — подытожил Кортунов.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что политика президента страны Эммануэля Макрона в области поддержки Украины является безумной.