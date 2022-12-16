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10 минут назад

Грузинские медики пожалели о лечении Саакашвили

Lenta.ru

Медицинский персонал частной клиники «Вивамед», куда поместили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, очень жалеет, что согласился лечить политика. Об этом заявила директор учреждения Нино Надирадзе, пишет «Sputnik Грузия».

Грузинские медики пожалели о лечении Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшего главу государства перевели из тюрьмы в частную клинику из-за резкого ухудшения здоровья во время заключения, о котором сообщали его сторонники и родные.

Позже в сети появилось видео, где запечатлено истеричное поведение Саакашвили во время лечения в клинике. В частности, он кричал на медсестер, бросался вещами, отказывался вставать с пола и курил в палате.

«Мы вступили в заранее проигранную войну, поскольку исцеление находится на совершенно противоположной стороне отсрочки наказания и освобождения», — рассказала Надирадзе, уточнив, что ей приходится ежедневно утешать сотрудников из-за неадекватного поведения экс-президента.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили снова объявил голодовку из-за запрета участвовать в судебном заседании дистанционно. Он прекратил ее всего через полдня без объяснения причин.

В мире,Михаил Саакашвили,
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