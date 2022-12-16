Экстренные аварийные отключения света введены на Украине

Экстренные аварийные отключения света вводятся на всей территории Украины. Об этом заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Сегодня утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Сообщалось о наличии проблем с электричеством в Киеве, в результате которых было остановлено метро.
Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в регионе, пишет ТАСС.
В свою очередь замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов инфраструктуры экстренные аварийные отключения электричества вводятся на всей территории страны.
«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», - пояснил Тимошенко в Telegram-канале.
Он призвал украинцев с пониманием отнестись к этому, а также к перебоям с подачей воды и тепла.
Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.