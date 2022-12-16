Экстренные аварийные отключения света введены на Украине

Экстренные аварийные отключения света вводятся на всей территории Украины. Об этом заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

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Сегодня утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Сообщалось о наличии проблем с электричеством в Киеве, в результате которых было остановлено метро.

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в регионе, пишет ТАСС.

В свою очередь замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов инфраструктуры экстренные аварийные отключения электричества вводятся на всей территории страны.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света», - пояснил Тимошенко в Telegram-канале.

Он призвал украинцев с пониманием отнестись к этому, а также к перебоям с подачей воды и тепла.