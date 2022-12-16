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1 час назад

В России призвали Зеленского задуматься о внеблоковом статусе Украины

Lenta.ru

Чтобы вернуться к позициям 1991 года президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о внеблоковом статусе республики. С таким призывом выступил источник РИА Новости в Москве.

В России призвали Зеленского задуматься о внеблоковом статусе Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, правах нацменьшинств, статусе русского языка, братских отношениях с Россией во всех областях», — высказался собеседник агентства.

По его словам, Киев все это разрушил, что и привело к кризису.

Ранее украинский президент заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. При этом возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта, убежден Зеленский.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В числе этих реалий — признание Украиной новых регионов в составе России, указал представитель Кремля.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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