Чтобы вернуться к позициям 1991 года президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о внеблоковом статусе республики. С таким призывом выступил источник РИА Новости в Москве.

«Если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, правах нацменьшинств, статусе русского языка, братских отношениях с Россией во всех областях», — высказался собеседник агентства.

По его словам, Киев все это разрушил, что и привело к кризису.

Ранее украинский президент заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. При этом возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта, убежден Зеленский.