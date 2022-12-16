Работа метро остановлена в нескольких городах Украины

В Киеве остановлено движение поездов метрополитена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания.
Отмечается, что станции работают в качестве бомбоубежища. Кроме того, стало известно об остановке движения метро в Харькове, а также в Днепре. Сообщается, что в последнем также прекратилось движение троллейбусов.
До этого Telegram-канал «Украина.ру» сообщил об отключении света в метро Киева.
Ранее украинские СМИ проинформировали о взрывах в Харькове, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Также стало известно об отключении электричества в Сумской области из-за обстрелов.
Кроме того, Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Сообщается о наличии проблем с электричеством в Киеве.
Украинские СМИ также сегодня сообщили о взрывах в Киевской области. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.