Работа метро остановлена в нескольких городах Украины

В Киеве остановлено движение поездов метрополитена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания.

Отмечается, что станции работают в качестве бомбоубежища. Кроме того, стало известно об остановке движения метро в Харькове, а также в Днепре. Сообщается, что в последнем также прекратилось движение троллейбусов.

До этого Telegram-канал «Украина.ру» сообщил об отключении света в метро Киева.

Ранее украинские СМИ проинформировали о взрывах в Харькове, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Также стало известно об отключении электричества в Сумской области из-за обстрелов.

Кроме того, Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Сообщается о наличии проблем с электричеством в Киеве.

Украинские СМИ также сегодня сообщили о взрывах в Киевской области. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.