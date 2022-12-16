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23 минуты назад

Украинские СМИ: в Тернопольской области прогремели взрывы

Елена Прошина

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области. Там сработало ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские СМИ: в Тернопольской области прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщают о взрывах в Днепре. В городе перекрыты мосты, проезд во время тревоги запрещен. Также сообщается о проблемах со светом.

Сообщают о взрывах в Кривом Роге. По данным местных СМИ, есть попадания в жилой дом, из-под завалов достали девочку. Взрывы также слышны в Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях. В Харьковской области удары нанесены по критической инфраструктуре. В Харькове остановилась метро, местами пропал свет и наблюдаются проблемы со связью.

Кроме того, ПВО работает в Киевской области, а в Киеве перестало работать метро и отключился свет.

Напомним, первые сигналы воздушной тревоги в пятницу начались около 7 утра, к 9 часам была объявлена тревога на всей территории страны. Работа ПВО зафиксирована во многих областях. Из-за обстрелов в некоторых регионах ввели экстренные отключения света. В частности, в Житомирской, Черкасской, части Днепропетровской и других областях Украины.

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