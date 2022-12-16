Украинские СМИ: в Тернопольской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области. Там сработало ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

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В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти сообщают о взрывах в Днепре. В городе перекрыты мосты, проезд во время тревоги запрещен. Также сообщается о проблемах со светом.

Сообщают о взрывах в Кривом Роге. По данным местных СМИ, есть попадания в жилой дом, из-под завалов достали девочку. Взрывы также слышны в Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях. В Харьковской области удары нанесены по критической инфраструктуре. В Харькове остановилась метро, местами пропал свет и наблюдаются проблемы со связью.

Кроме того, ПВО работает в Киевской области, а в Киеве перестало работать метро и отключился свет.