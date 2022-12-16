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39 минут назад

Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах Киева

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место. Оставайтесь в укрытиях!» - написал Кличко.

Через несколько минут мэр добавил, что взрывы также произошли в Днепровском и Голосеевском районах.

«Атака на столицу продолжается», - добавил мэр.

Ранее местные СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. В Сумской области из-за обстрелов отключили электричество, а Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Местные издания информируют и о проблемах с электричеством в Киеве.

В Киеве сообщили о попаданиях российских ракет

Напомним, утром в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в безопасных местах.

Удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины начались 10 октября - после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ обвинила украинские спецслужбы.

В мире,Виталий Кличко,Верховный суд,ФСБ,
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