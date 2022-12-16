Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место. Оставайтесь в укрытиях!» - написал Кличко.
Через несколько минут мэр добавил, что взрывы также произошли в Днепровском и Голосеевском районах.
«Атака на столицу продолжается», - добавил мэр.
Ранее местные СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. В Сумской области из-за обстрелов отключили электричество, а Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. Местные издания информируют и о проблемах с электричеством в Киеве.
Напомним, утром в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в безопасных местах.
Удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины начались 10 октября - после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ обвинила украинские спецслужбы.