Власти заявили о взрывах в Одесской области

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил о том, что в результате взрывов пострадала критическая инфраструктура региона. Его слова приводит издание «Страна».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава региона отметил, что «есть прилеты по энергетической инфраструктуре», и призвал жителей находиться в укрытиях.

«Верим в ПВО», - заметил он.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены начали звучать около 9 утра. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах на инфраструктурных объектах города, а власти Киевской области подтвердили, что над регионом работает система воздушной обороны.