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59 минут назад

Власти заявили о взрывах в Одесской области

Алиса Селезнёва

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил о том, что в результате взрывов пострадала критическая инфраструктура региона. Его слова приводит издание «Страна».

Власти заявили о взрывах в Одесской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава региона отметил, что «есть прилеты по энергетической инфраструктуре», и призвал жителей находиться в укрытиях.

«Верим в ПВО», - заметил он.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены начали звучать около 9 утра. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах на инфраструктурных объектах города, а власти Киевской области подтвердили, что над регионом работает система воздушной обороны.

Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.

В мире,Игорь Терехов,Максим Марченко,
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