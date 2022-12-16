Власти заявили о взрывах в Одесской области

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил о том, что в результате взрывов пострадала критическая инфраструктура региона. Его слова приводит издание «Страна».
Глава региона отметил, что «есть прилеты по энергетической инфраструктуре», и призвал жителей находиться в укрытиях.
«Верим в ПВО», - заметил он.
Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены начали звучать около 9 утра. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах на инфраструктурных объектах города, а власти Киевской области подтвердили, что над регионом работает система воздушной обороны.
Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.