СМИ: Харьков и Полтава оказались полностью обесточены

Город Харьков, находящийся на северо-востоке Украины, оказался полностью обесточен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную энергетическую компанию. Кроме того, к настоящему моменту известно о проблемах со связью в городе.
Агентство также сообщает, что электричество исчезло и в Полтаве. Украинские СМИ информируют и о проблемах с электричеством в Киеве.
Сегодня мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о взрывах на инфраструктурных объектах в городе. Мэр предупредил о проблемах с электричеством. Он обратился к гражданам с просьбой находиться в укрытиях.
Украинские СМИ также сегодня сообщили о взрывах в Киевской области.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Накануне воздушную тревогу объявили в шести центральных и восточных регионах Украины — в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.