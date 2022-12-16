СМИ: Харьков и Полтава оказались полностью обесточены

Город Харьков, находящийся на северо-востоке Украины, оказался полностью обесточен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную энергетическую компанию. Кроме того, к настоящему моменту известно о проблемах со связью в городе.

Фото: ТАСС ТАСС

Агентство также сообщает, что электричество исчезло и в Полтаве. Украинские СМИ информируют и о проблемах с электричеством в Киеве.

Сегодня мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о взрывах на инфраструктурных объектах в городе. Мэр предупредил о проблемах с электричеством. Он обратился к гражданам с просьбой находиться в укрытиях.

Украинские СМИ также сегодня сообщили о взрывах в Киевской области.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.