В Германии взяли под охрану Деда Мороза

Властям ФРГ направили открытое письмо с обвинениями немецкой полиции в преступной халатности. Автором обращения стал председатель правления некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме, сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру».

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Речь идет о митинге проукраинских активистов, которые пытались запугать русскоговорящих детей и сорвать новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой у Русского дома в Берлине.

«На протяжении всего праздника они выкрикивали непристойные лозунги, размахивали украинскими флагами, кричали "Дед Мороз — спонсор терроризма" и, пользуясь тем, что немецкая полиция не понимает их языка, в едином порыве скандировали оскорбления "русским матом"», — подчеркивается в письме.