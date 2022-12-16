Украинские власти заявили о взрывах в Харькове и Киевской области

В Киеве и в ряде других областей на востоке Украины сообщили о попаданиях российских ракет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны». Так, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах на инфраструктурных объектах города. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», - написал Терехов в своем Telegram-канале.

Также, по данным издания «Страна», власти Киевской области подтвердили работу ПВО над регионом.

Сегодня утром воздушная тревога была объявлена около 9 утра на всей территории Украины. Ранее ночью тревога была объявлена в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровской области. Затем сирены включились в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в Херсоне.