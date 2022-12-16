В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Украинские власти заявили о взрывах в Харькове и Киевской области

Алиса Селезнёва

В Киеве и в ряде других областей на востоке Украины сообщили о попаданиях российских ракет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны». Так, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах на инфраструктурных объектах города. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские власти заявили о взрывах в Харькове и Киевской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», - написал Терехов в своем Telegram-канале.

Также, по данным издания «Страна», власти Киевской области подтвердили работу ПВО над регионом.

Сегодня утром воздушная тревога была объявлена около 9 утра на всей территории Украины. Ранее ночью тревога была объявлена в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровской области. Затем сирены включились в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в Херсоне.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

С 10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в ФСБ обвинили украинские спецслужбы в организации теракта), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины. В стране начались массовые отключения электричества.

В мире,Игорь Терехов,Владимир Путин,ФСБ,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители