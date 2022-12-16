СМИ: воздушная тревога звучит на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой официальный ресурс для оповещения.

В настоящее время звуки сирены звучат по всей территории страны. Воздушная тревога начала срабатывать в разных областях Украины около 9 утра. Жителей просят оставаться в безопасных местах.

Ранее ночью тревога была объявлена в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровской области. Затем сирены включились в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в Херсоне.