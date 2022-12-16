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1 час назад

СМИ: воздушная тревога звучит на всей территории Украины

Елена Прошина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой официальный ресурс для оповещения.

СМИ: воздушная тревога звучит на всей территории Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время звуки сирены звучат по всей территории страны. Воздушная тревога начала срабатывать в разных областях Украины около 9 утра. Жителей просят оставаться в безопасных местах.

Ранее ночью тревога была объявлена в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровской области. Затем сирены включились в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в Херсоне.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области Украины экстренно отключили электроэнергию. Как уточнили в ДТЭК «Днепровские электросети», это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Отмечается, что графики стабилизационных отключений в области на данный момент не действуют.

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