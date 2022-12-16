Стало известно о готовности Украины отказаться от «захвата» Крыма ради соглашения с Путиным

Украинские власти допускают отказ от «захвата» Крыма для достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Financial Review.

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«Некоторые украинские генералы считают, что целью наступления [Украины] должно быть не просто освобождение территории, но сделать это таким образом, чтобы побудить Путина заключить сделку», — пишет издание.

Журналисты отметили, что такая тактика, направленная на дипломатию, может побудить украинские власти отказаться от планов по наступлению на Крым.