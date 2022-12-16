Стало известно о готовности Украины отказаться от «захвата» Крыма ради соглашения с Путиным

Украинские власти допускают отказ от «захвата» Крыма для достижения соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Financial Review.
«Некоторые украинские генералы считают, что целью наступления [Украины] должно быть не просто освобождение территории, но сделать это таким образом, чтобы побудить Путина заключить сделку», — пишет издание.
Журналисты отметили, что такая тактика, направленная на дипломатию, может побудить украинские власти отказаться от планов по наступлению на Крым.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина якобы «захватит» Крым через полгода, сообщает «Национальная служба новостей». Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявлял, что полуостров находится под защитой, и ему ничего не угрожает, сообщает телеканал 360.