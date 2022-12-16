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39 минут назад

Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также еще ряде областей Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на украинские СМИ.

В Киеве объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из данных официального ресурса для оповещения граждан следует, что сирены сработали еще как минимум в восьми областях Украины, а также в подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье.

Ранее оповещение прозвучало в Николаевской и Одесской областях, Херсоне, а также в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровской области.

Напомним, удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины начались 10 октября - после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ обвинили украинские спецслужбы.

Путин объяснил удары по Украине

Ранее первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады Юлия Клименко заявила, что с начала специальной военной операции более 40% инфраструктуры железной дороги Украины разрушено. По ее словам, работы по восстановлению железнодорожных путей не прекращаются.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что в результате нанесенных ракетных ударов из строя выведена почти половина объектов энергосистемы Украины.

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