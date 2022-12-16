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11 минут назад

РИА Новости: евроинтеграция Косово осложнится непризнанием пяти стран ЕС

Газета.Ru

Присоединение непризнанной республики Косово к Европейскому союзу будет длительным и сложным процессом, учитывая, что пять стран-участниц ЕС не признают ее независимость. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

Пять стран могут помешать евроинтеграции Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Поскольку Косово не признано пятью странами-членами ЕС, этот аспект усложнит процесс", - заявил источник.

Он добавил, что когда речь идет о заявках стран на вступление в Евросоюз, есть определенная процедура, которой необходимо придерживаться, и Косово не является исключением. Источник отметил, что ЕС рассмотрит заявку Приштины, но все последующие шаги в отношениях Евросоюза и Косово могут быть совершены только при единогласном согласии всех стран, входящих в объединение.

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"Это может быть длительный процесс и довольно сложный… Но, безусловно, подача заявки на членство в ЕС - это очень позитивный первый шаг", - резюмировал он.

Ранее президент непризнанного Косово Вьоса Османи заявлял, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года. Позднее Reuters сообщило, что представители непризнанного Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Против признания новой страны выступили Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

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