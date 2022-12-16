Пять стран могут помешать евроинтеграции Косово

Присоединение непризнанной республики Косово к Европейскому союзу будет длительным и сложным процессом, учитывая, что пять стран-участниц ЕС не признают ее независимость. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Поскольку Косово не признано пятью странами-членами ЕС, этот аспект усложнит процесс", - заявил источник.

Он добавил, что когда речь идет о заявках стран на вступление в Евросоюз, есть определенная процедура, которой необходимо придерживаться, и Косово не является исключением. Источник отметил, что ЕС рассмотрит заявку Приштины, но все последующие шаги в отношениях Евросоюза и Косово могут быть совершены только при единогласном согласии всех стран, входящих в объединение.

"Это может быть длительный процесс и довольно сложный… Но, безусловно, подача заявки на членство в ЕС - это очень позитивный первый шаг", - резюмировал он.