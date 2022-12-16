СМИ: в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольном украинскими войсками городе Херсоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.

Как отмечается, на онлайн-карте, воздушная тревога была объявлена в 08.05. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Ранее ночью тревога была объявлена в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и в Днепропетровской области.

Напомним, ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным ФСБ, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате взрывов повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины. Полностью восстановить энергосистему страны сейчас невозможно.