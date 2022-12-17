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30 минут назад

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Газета.Ruиещё 21

В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры.

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Фото: YouTubeYouTube

Накануне власти Украины сообщали о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Николаевской областях. Харьков и Полтава оказались полностью обесточены. В Киеве остановилось метро, жители города используют его как укрытие. В офисе президента Украины заявили об экстренных аварийных отключениях света по всей стране.

С 10 ноября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на теракт на Крымском мосту.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,СВО,Владимир Путин,
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