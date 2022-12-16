"Огромный бардак": Премьер Польши о скандале с Европарламентом

После скандала о коррупции Европарламент скомпрометировал себя, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
По его словам, в парламенте Евросоюза сейчас «огромный бардак».
«Коррупционный скандал в Европарламенте — это большой, большой скандал. Те, кто пытается поучать некоторые страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство права, должны действительно бить себя в грудь, и прибраться в своем собственном дворе. Потому что оказалось, что там просто огромный бардак», — заявил глава правительства Польши.
По словам премьера, после такого скандала Европарламент скомпрометировал себя.
Ранее были задержаны заместитель главы и бывший замглавы Европарламента. Они проходят по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре. Парламентарии обвинялись в получении средств из Катара за обещание продвигать интересы этой страны в Брюсселе. После этого парламент Евросоюза решил пересмотреть регламент отношений с третьими странами.