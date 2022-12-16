"Огромный бардак": Премьер Польши о скандале с Европарламентом

«Коррупционный скандал в Европарламенте — это большой, большой скандал. Те, кто пытается поучать некоторые страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство права, должны действительно бить себя в грудь, и прибраться в своем собственном дворе. Потому что оказалось, что там просто огромный бардак», — заявил глава правительства Польши.