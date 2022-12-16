Австралия захотела добиться возвращения Ассанжа на родину

"Я не понимаю, какой конструктивной цели служит продолжающееся заключение Джулиана Ассанжа и убежден, что всего, что с ним уже произошло, достаточно. Этот вопрос [о его возвращении в Австралию] должен быть решен, и я продолжу использовать все дипломатические средства для достижения этой цели", - сказал Альбанезе в пятницу в интервью крупнейшему независимому изданию страны Conversation, отметив, что уже не раз поднимал тему дальнейшей судьбы Ассанжа в беседах с представителями администрации США.