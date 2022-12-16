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34 минуты назад

Премьер Австралии намерен добиваться от администрации США возвращения Ассанжа на родину

ТАССиещё 1

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен приложить все возможные дипломатические усилия для возвращения на родину австралийского гражданина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Австралия захотела добиться возвращения Ассанжа на родину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я не понимаю, какой конструктивной цели служит продолжающееся заключение Джулиана Ассанжа и убежден, что всего, что с ним уже произошло, достаточно. Этот вопрос [о его возвращении в Австралию] должен быть решен, и я продолжу использовать все дипломатические средства для достижения этой цели", - сказал Альбанезе в пятницу в интервью крупнейшему независимому изданию страны Conversation, отметив, что уже не раз поднимал тему дальнейшей судьбы Ассанжа в беседах с представителями администрации США.

Премьер отметил, что сложившаяся ситуация не имеет простых способов разрешения, однако "многих австралийцев волнует этот вопрос и необходимо продолжать дипломатично и конструктивно доносить наше мнение до наших друзей в Соединенных Штатах". "Сага об Ассанже продолжается уже долгое время, пришло время положить ей конец", - подчеркнул глава правительства.

17 июля Прити Пател, занимавшая тогда пост главы британского МВД, приняла решение о выдаче Ассанжа американской прокуратуре по итогам рассмотрения его дела в нескольких британских судах. В ее решении указывалось, что, по мнению судей, экстрадиция Ассанжа не "была бы репрессивной, несправедливой мерой". В WikiLeaks настаивают, что австралийца преследуют по политическим причинам, а его адвокаты подали апелляцию на решение Пател.

Ассанж получил новый паспорт

В США 51-летнему Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В мае Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США после соответствующего решения Верховного суда.

В мире,Администрация США,Wikileaks,
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