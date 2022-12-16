Австралия захотела добиться возвращения Ассанжа на родину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен приложить все возможные дипломатические усилия для возвращения на родину австралийского гражданина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Я не понимаю, какой конструктивной цели служит продолжающееся заключение Джулиана Ассанжа и убежден, что всего, что с ним уже произошло, достаточно. Этот вопрос [о его возвращении в Австралию] должен быть решен, и я продолжу использовать все дипломатические средства для достижения этой цели", - сказал Альбанезе в пятницу в интервью крупнейшему независимому изданию страны Conversation, отметив, что уже не раз поднимал тему дальнейшей судьбы Ассанжа в беседах с представителями администрации США.
Премьер отметил, что сложившаяся ситуация не имеет простых способов разрешения, однако "многих австралийцев волнует этот вопрос и необходимо продолжать дипломатично и конструктивно доносить наше мнение до наших друзей в Соединенных Штатах". "Сага об Ассанже продолжается уже долгое время, пришло время положить ей конец", - подчеркнул глава правительства.
17 июля Прити Пател, занимавшая тогда пост главы британского МВД, приняла решение о выдаче Ассанжа американской прокуратуре по итогам рассмотрения его дела в нескольких британских судах. В ее решении указывалось, что, по мнению судей, экстрадиция Ассанжа не "была бы репрессивной, несправедливой мерой". В WikiLeaks настаивают, что австралийца преследуют по политическим причинам, а его адвокаты подали апелляцию на решение Пател.
В США 51-летнему Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В мае Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США после соответствующего решения Верховного суда.