Польша и Литва нашли способ усилить санкции против России

«Польша и Литва предложили, чтобы санкции в отношении России рассматривались в 12-месячном цикле, то есть не нужно было возвращаться к санкциям каждые шесть месяцев, а только раз в год. Это, конечно, усиление санкций», — заявил польский премьер Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе, на котором был принят девятый пакет антироссийских санкций.