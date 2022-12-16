Польша и Литва нашли способ усилить санкции против России

Власти Польши и Литвы выступили с инициативой о продлении ограничительных мер в отношении России со стороны Европейского союза раз в год, а не раз в шесть месяцев, сообщает «Прайм».
«Польша и Литва предложили, чтобы санкции в отношении России рассматривались в 12-месячном цикле, то есть не нужно было возвращаться к санкциям каждые шесть месяцев, а только раз в год. Это, конечно, усиление санкций», — заявил польский премьер Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе, на котором был принят девятый пакет антироссийских санкций.
Отмечается, что к этому вопросу лидеры Европейского союза вернутся на очередном евросовете.
15 декабря постоянные представители стран, входящих в Европейский союз, согласовали очередной пакет ограничительных мер в отношении Москвы. Санкционный список расширен на 200 граждан РФ. Также меры затронут продукцию двойного назначения. Окончательная техническая процедура оформления пакета будет завершена 16 декабря, после чего санкции должны опубликовать в официальном журнале ЕС. С этого момента они вступят в силу.
Кроме того, в этот же день санкции ввели Соединенные Штаты. Они затронут девять компаний из России.