Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2023 год

Сенат США вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет страны на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

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Документ, который уже набрал 79 из ста голосов. Он поступит на подпись президента США Джо Байдена. Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году.

Отмечается, что десять миллиардов долларов будут выделены на военную помощь Тайваню, 800 миллионов — Украине. Также известно, что еще шесть миллиардов долларов будут направлены на «сдерживание» России в Европе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сравнил оборонный бюджет США с рождественской елкой.